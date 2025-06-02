В Дубне оборудовали ситуационный центр онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ

В Дубне муниципальный ситуационный центр онлайн-наблюдения за ЕГЭ переехал в специально выделенное помещение в школе № 9. Оно оборудовано новыми компьютерами и дает возможность разместиться нужному числу сотрудников, сообщает пресс-служба администрации округа.

23 официально аккредитованных общественных наблюдателя будут в Дубне следить за проведением единого государственного экзамена в других городах региона.

В Подмосковье функционирует 30 подобных центров. Основная задача наблюдателей — профилактика нарушений и контроль за соблюдением порядка. Особое внимание — запрещенным предметам — мобильным телефонам и шпаргалкам. Все выявленные инциденты анализируются, информация передается в Министерство образования.

Также в Дубне заработал удаленный пункт рассмотрения апелляций. Он находится в Доме учителя, где организовано специально оборудованное рабочее место для дистанционного общения с экспертом. Подав апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена, выпускник может обсудить спорные вопросы, не выезжая из Дубны.

«Наши выпускники традиционно сдают ЕГЭ с высокими результатами. Наша задача максимально облегчить им прохождение этого сложного этапа. Напомню, в этом году мы закупили компьютеры для сдачи экзаменов. Создание удаленного пункта рассмотрения апелляций — еще одно важное условие для спокойствия выпускников и их родителей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.