В Дубне обновили губернаторские площадки

Две детские игровые площадки, установленные в Дубне по губернаторской программе, обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Их уже высоко оценили дети в Дубне. Сейчас, в каникулы, они наполнены детским смехом, беготней и весельем в течение всего дня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки в Дубне — в густозаселенном микрорайоне Большая Волга и в популярном в Дубне Парке семейного отдыха — устарели и подлежали модернизации. Они были полностью демонтированы, снято покрытие и все элементы.

В процессе работ по реконструкции площадок в Дубне было уложено новое покрытие — сначала асфальто-бетонный слой, затем современный атравматичный резиновый — различных цветов в зависимости от зоны. На площадках размером 450 квадратных метров размещены современные игровые городки, отличающиеся разнообразием, эстетической привлекательностью и отвечающие требованиям безопасности. На них установлены горки, турники, качели, домики, разнообразные лабиринты, скамейки для отдыха, урны. Рядом с каждой площадкой расположился «песочный дворик» для игр самых маленьких.

По периметру установлено ограждение и запланировано озеленение — будет засеян газон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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