В Дубне нестационарные торговые объекты переводят на первые этажи новостроек

В Дубне продолжается работа по демонтажу нестационарных торговых объектов по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. С улиц наукограда уже убрано более 10 палаток и киосков, как на частной, так и на муниципальной земле. В ближайшее время планируется демонтаж палатки на территории бывшего сельскохозяйственного рынка на Большой Волге. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Параллельно в городе идет перевод розничной торговли в цокольные и первые этажи зданий. Предприниматели активно используют помещения в новостройках, которые сдаются в аренду. В этом году в Дубне были сданы три дома. Сейчас завершается строительство еще одного.

«Это современная культура, более высокий уровень. При возведении новых многоэтажек учитываются все пожелания и жителей, и предпринимателей. Все моменты отработали с проектировщиками. Считаем, что это новый важный шаг к тому, чтобы наш город был красивый, современный, чистый и ухоженный. Особенно важно проводить эту работу к 70-летию наукограда», — отмечает глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.