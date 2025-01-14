В Дубне начнут принимать новогодние ели на переработку с 15 января

Сдать елку на переработку можно по следующим адресам:

ул. Энтузиастов, 9а;

ул. Свободы, 6а;

ул. Тверская, 28а, «Мегабак».

Места отмечены специальными баннерами.

Новогодние деревья не нужно выбрасывать в обычные контейнеры. Они забивают контейнеры и затрудняют транспортировку мусора. При разложении деревья выделяют в атмосферу большое количество углекислого газа.

Переработанная ель станет:

питательным кормом для коз, овец и лошадей;

материалом для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;

щепой для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Перед тем, как сдать хвойное дерево, необходимо убедиться, что на нем не осталось игрушек, мишуры, искусственного снега, блесток, скотча, веревок или пленки. Весь декор и ненужные украшения можно также привезти в пункты приема вторсырья «Мегабак».

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.