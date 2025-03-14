В Дубне начался отбор в школу кадрового резерва

Школа кадрового резерва — образовательная программа, которая направлена на подготовку административно-управленческих кадров. Ученики этой школы — состоявшиеся сотрудники крупных организаций и учреждений, предприниматели. В свободное от основной работы время они ходят на экскурсии по ключевым городским объектам, для них читают лекции, проводят семинары, тренинги, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это уникальный проект города, который мы реализуем совместно с Государственным университетом «Дубна». Ждем слушателей, которые хотят внести свой вклад в развитие города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Общие требования к кандидатам для участия в конкурсном отборе — возраст до 45 лет, наличие высшего образования и стажа работы в г. о. Дубна не менее 3 лет.

Программа школы рассчитана на полгода. Результатом обучения каждого должен стать собственный проект, который может быть использован на благо Дубны.

Направления — самые разные. Например, в прошлом году они были связаны с роботизацией различных процессов, решением проблем экологии, созданием визит-центра для молодых специалистов, школьных теплиц, центров обучения.

Заявки принимаются до 25 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.