В Дубне началось масштабное благоустройство во дворах

В этом году в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» вошли 4 двора Дубны с населением больше 1 тыс. человек каждый. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Это территории, которые попали в комплексное благоустройство дворовых территорий по замене асфальтного покрытия и устройств парковочных карманов как новых, так и существующих. Дополнительно в данное комплексное благоустройство из средств бюджета города включили детские площадки. Также проведут озеленение вокруг детской площадки и, где необходимо, добавят освещение.

Во дворе на Тверской 5 работы уже идут. Также стартовали работы во дворе по улицам Карла Маркса, 18, Володарского, 4, 18, А и Б. Техника для демонтажа заезжает и на Тверскую, 9. На Энтузиастов 3, 3А и 5 жители увидят работы со следующей недели.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.