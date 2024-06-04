В Дубне начались работы по обустройству веломаршрута «Дубненская кругосветка»

В текущем году в Дубне завершится благоустройство веломаршрута «Дубненская кругосветка». Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Общая протяженность веломаршрута составляет 30,5 км. Во время первого этапа благоустройства будет благоустроено более 13 км участка. Для дополнительного удобства, на территории веломаршрута будет установлена навигация.

Работы планируют завершить в августе 2024 года.

Комфортно покататься на велосипеде можно в парках Одинцовского городского округа, на берегу озера Сенеж в Солнечногорске, в Химкинском парке «Экоберег», у Акуловского канала в Королеве, а также в парках и лесопарках Московской области.

Все подмосковные веломаршруты отмечены на Яндекс.Картах. Для того, чтобы найти удобный для себя путь, надо отметить начало и конец маршрута, и сервис подберет путь, подходящий для путешествия на велосипеде, без опасных участков, скоростных магистралей и лестниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.