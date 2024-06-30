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В Дубне начали ремонт тротуара на улице Академика Балдина

На улице Академика Балдина в Дубне подрядчик уже приступил к ремонту тротуара. На одной из встреч в лаборатории сотрудники попросили привести этот участок в порядок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы планируют завершить в июле. Чтобы максимально сберечь корневую систему, большую часть подготовительных работ специалисты делают вручную. Также здесь организуют работы по программе «Светлый город».

Всего в этом году отремонтируют семь участков пешеходных дорожек, о которых просили жители. Они расположены вдоль детского сада «Росинка», ул. Приборостроителей (участок с плиткой), ул. Центральная, д. 15, ул. Академика Балдина (до ЛФВЭ), от ул. 9 Мая до въезда во двор на ул. Энтузиастов 11 к.3, по ул. Энтузиастов от д. 17/12 до 21/1.

С понедельника работы начнутся и на участке по улице Приборостроителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения».