В Дубне на территории школы № 7 завершаются работы по установке полосы препятствий

В Дубне работы по установке полосы препятствий в школе №7 находятся на завершающей стадии. Уже смонтировано семь элементов, осталось завершить благоустройство и установить новое ограждение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С появлением новых спортивных сооружений ученики смогут тренироваться на свежем воздухе, развивая выносливость, ловкость и координацию. Физическая активность — это не только отличный способ снять стресс и улучшить настроение, но и приобрести навыки командной работы и взаимоподдержки, которые обязательно пригодятся в жизни. Особенно важна полоса препятствий для старшеклассников, ведь многим из них в будущем предстоит стать призывниками.

Полоса препятствий в седьмой школе была построена на средства, выделенные в рамках проекта инициативного бюджетирования. Идея ее создания возникла у жителей еще в феврале этого года. Проект был поддержан на региональном портале «Добродел», и вот, спустя полгода, мечта стала реальностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.