В Дубне курьер помешал мошенникам украсть 1 млн рублей у пожилой женщины

В Дубне полицейские и общественные активисты выразили благодарность неравнодушному гражданину, который предотвратил мошенническую операцию с крупной суммой денег, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

История началась с того, что курьер службы доставки «Яндекс» Игорь Озеров получил заказ на транспортировку посылки из Дубны в Москву. Отправителем оказалась пожилая женщина, которая передала обувную коробку, тщательно завернутую в два пакета. Внешний вид посылки вызвал у курьера подозрения, поэтому он решил не оставаться равнодушным и обратился в экстренные службы по номеру 112.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции вскрыли коробку и обнаружили под простыней, ботинками и газетами сумму в 1 020 000 рублей. Как выяснили правоохранительные органы, 76-летней пенсионерке позвонили мошенники, которые обманом убедили ее в том, что все ее сбережения необходимо задекларировать, и предложили перевести деньги для решения этого вопроса.

Заместитель начальника Отдела МВД России по городу Дубна Борис Кушнир, а также начальник оперативно-розыскной части Денис Косолапченков и председатель Общественного совета при полиции оценили действия Игоря Озерова как образец гражданской ответственности и бдительности. Они подчеркнули важность своевременного обращения к правоохранительным органам в подобных ситуациях, поскольку это может спасти людей от потерь и обеспечить безопасность.

Такой случай стал ярким примером того, как вмешательство одного человека может предотвратить преступление и защитить наиболее уязвимых граждан. Полицейские призвали жителей быть осторожными и внимательными к подобным схемам мошенничества, а также всегда сообщать о подозрительных ситуациях. Служба 112 доступна 24 часа в сутки, и каждый гражданин может сыграть свою роль в борьбе с преступностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.