В Дубне к юбилею Победы с помощью специальной техники привели в порядок «летающий танк»

За годы, прошедшие с момента установки, он не только покрылся слоем песка, но даже порос мхом. Специалисты МБУ «ЖКУ» с помощью автошампуня и мойки высокого давления сегодня приступили к тщательной обработке памятника.

Советские конструкторы называли этот самолёт «летающим танком». По совокупности тактико-технических характеристик Ил-2 не имел себе равных. Он участвовал во многих боях во время Великой отечественной войны, в том числе под Сталинградом.

«В Дубне памятник легендарному советскому штурмовику Ил-2 был воздвигнут 17 лет назад. Его история напрямую связана с этими местами», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

С 1943 по 1946 год в Борках находился 34-й запасной авиационный полк, занимавшийся перегонкой самолетов и подготовкой экипажей для отправки на фронт. Этот штурмовик был выпущен в 1942 году на заводе № 381 в Нижнем Тагиле. 22 июня 1943 года под управлением старшего сержанта Алексея Камшилова он потерпел аварию, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Летчику удалось спастись благодаря парашюту. Бронекорпус поврежденного самолета был обнаружен лишь в 2004 году. Самолёт подняли и доставили в Дубну вертолетом МЧС России. Планер боевой машины восстановили из найденных деталей, дополнив их фрагментами других самолетов, обнаруженных в окрестных деревнях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.