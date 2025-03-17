В Дубне ярко и масштабно закрыли ледовый сезон

В Дубне завершился ледовый сезон, котором в этот раз впервые по губернаторской программе оборудовали катки с системой искусственного охлаждения. Эти площадки всю зиму и начало весны дарили дубненцам незабываемые эмоции — их посетили более 70 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Каждые выходные мы приходили. Очень понравился формат- прекрасная музыка, настроение, место замечательное и удобно, что всё бесплатно и много сеансов», — сказала местаня жительница Арина Туркина.

Церемония закрытия катков состоялась в солнечный весенний день. Была подготовлена насыщенная программа. Жители пришли и в качестве зрителей, и в качестве участников. Фигуристы показали красивое шоу. Дубненцы приняли участие во флешмобе, взяли урок катания на коньках у профессионального тренера. Артисты исполнили зажигательные и лиричные композиции на импровизированной сцене рядом с катком.

«Знаю, что катки полюбились дубненцам. Они дарили эмоции, стали местом встреч для влюбленных, точками притяжения для друзей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Благодаря тому, что всю зиму, вне зависимости от погоды здесь был хороший лёд, а также всегда в наличии коньки, многие горожане смогли без проблем впервые встать на коньки, научились кататься, другие — существенно повысили свой уровень мастерства. Жители признаются, в этом сезоне как никогда много катались на коньках.

В Левобережье конец сезона отметили хоккейным матчем. Символичной финальной точкой работы катков стало огненное шоу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.