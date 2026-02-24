В Дубне готовятся к выпуску новых лекарственных препаратов

Новые лекарственные препараты будут выпускать в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Экономика Подмосковья и стратегические отрасли, к которым относится и промышленное производство, продолжают развиваться. Регион — лидер по количеству индустриальных парков и технопарков. Импортозамещение и создание рабочих мест — одно из приоритетных направлений и народной программы Единой России.

В Дубне особая экономическая признана ведущей в стране. Сегодня здесь — более 150 резидентов, 10000 рабочих мест. Одно из ключевых направлений — фармацевтическое. 5 лет назад здесь развернула производство компания «Алтегра», которая входит в группу компаний Алфарма. Быстро начать выпуск необходимых стране лекарственных препаратов позволила инфраструктура ОЭЗ.

«Наша площадка была обустроена лучшей дорожной инфраструктурой, социальной, инженерными сетями — чтобы предприятия, которые заходят, могли полноценно уже на границе участков иметь все ресурсы, которые позволят запустить производство. Также у компаний есть возможность арендовать уже построенные производственные помещения. Данный объект идентифицируется как инкубационный центр, он был пионером в регионе, создан по поручению нашего губернатора», — отметил член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Дубна Павел Грек.

В портфеле компании — более 20 лекарственных препаратов, производимых в рамках импортозамещения, сейчас еще 4 в разработке. В рамках народной программы Единой России Фонд развития промышленности предоставил группе компаний Алфарма финансовую поддержку в размере 945 миллионов рублей на модернизацию производства. Благодаря этому уже в 2027 году компания «Алсигма» начнет выпуск лекарственных препаратов, включая дженерики и инновационные противоопухолевые гормональные средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.