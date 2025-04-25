В Дубне «Диктант Победы» написали на пятнадцати площадках

Самая масштабная международная историко-патриотическая акция состоялась в Дубне. «Диктант Победы» написали в наукограде сразу на пятнадцати площадках. В Библиотеке семейного чтения на Большой Волге сели за соседние парты и военные, и депутаты, и студенты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен прийти и написать, потому что это честь. Вы отдаете память, вы вспоминаете своих дедов, учите историю», — говорит студент «Подмосковного Политеха» Никита Соколенко.

Стал участником акции и глава городского округа Максим Тихомиров. С заданиями он справился одним из первых.

«Я горжусь, что живу в России, в стране, в которой так чтят наших ветеранов и берегут память о героизме предков. Рядом со мной диктант писали действующие участники и волонтеры СВО, учащиеся, коллеги по партии „Единая Россия“. Для каждого из нас „Диктант Победы“ — это, в первую очередь, дань мужеству и героизму всех тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Всего предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. Кроме Великой Отечественной войны была затронута и тема специальной военной операции.

«Это очень грамотно с исторической точки сделано», — отметил руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

«Диктант Победы» в этом году проводится в седьмой раз. В прошлом году участниками акции стали два миллиона человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.