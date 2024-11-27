В Дубне депутат передал новое спортивное оборудование в школу для детей с ОВЗ

После завершения школьных каникул учащиеся образовательного учреждения «Возможность» в Дубне были приятно удивлены подарком от депутата городского Совета депутатов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках поддержки спортивного направления образования, депутат передал для школы новое современное спортивное оборудование, которое существенно обогатит материально-техническую базу учебного заведения.

В числе переданного оборудования — велотренажеры, тренажер для гиперэкстензии, универсальная скамья для пресса и других упражнений, а также амортизаторы, медболы, координационные лестницы и бодибары. Эти покупки позволят ученикам значительно укреплять здоровье и разнообразить занятия физической культурой. Теперь уроки физкультуры станут более насыщенными и интересными, что, безусловно, положительно скажется на уровне вовлеченности учащихся в занятия спортом.

На базе школы «Возможность» уже функционирует спортивный клуб «Искра». Новое оборудование не только улучшит условия для тренировок не только повысит их эффективность, но и поможет сделать занятия более разнообразными и интересными для детей и подростков.

Зал лечебной физкультуры (ЛФК) в школе «Возможность» теперь стал напоминать маленький тренажерный зал, что. Новое оборудование вызовет дополнительный интерес к самостоятельным занятиям физической культурой, что, в свою очередь, будет способствовать формированию здорового образа жизни у учеников.

Таким образом, школа «Возможность» не только продолжает развивать спортивные традиции, но и активно способствует формированию здоровой и активной молодежи в нашем городе, что является важным вкладом в будущее наших детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.