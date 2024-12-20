В Дубне автоинспекторы дали старт профилактической акции «Новогодний патруль»

В рамках профилактической акции «Безопасная зима» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Дубна посетили детский сад «Мишутка». Мероприятие, организованное в формате «Новогоднего патруля», направлено на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дорогах и установление доверительных отношений с полицейскими, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Автоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного поведения пешеходов зимой, а также о необходимости исключить игры на горках рядом с проезжей частью. Внезапное появление Деда Мороза и Снегурочки сделало мероприятие праздничным и запоминающимся. Программа включала в себя фокусы, хороводы, песни и стихи. Дети смогли осмотреть служебный автомобиль, увидеть работу проблесковых маячков и радиостанции, через которую главные герои Нового года поздравили собравшихся с наступающим праздником и пожелали безопасной зимы.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил световозвращающий аксессуар, сладкий подарок и отличное новогоднее настроение. «Нам очень нравится, как автоинспекторы проводят профилактические мероприятия, — отмечает воспитатель. — Они всегда находят интересный и увлекательный подход к детям, используя сказочных персонажей, интерактивные игры и другие современные методики».

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