В Дубках Одинцовского округа удалили опасное дерево после обращения жителей

В последние дни в Подмосковье специалисты лесной охраны устранили несколько аварийных деревьев, представлявших опасность для автомобилистов и пешеходов. В Дубках Одинцовского округа по обращению жителей сотрудники Пионерского участкового лесничества быстро удалили дерево, зависшее над проезжей частью. Опасный ствол был распилен, а дорога очищена от ветвей.

Аналогичная работа проведена вблизи деревни Слизнево Наро-Фоминского округа, где специалисты с помощью бензопил опилили и убрали березу, завалившуюся из-за сильного снега.

В ГКУ МО «Мособллес» отметили, что после недавних циклонов количество подобных случаев увеличилось — не все деревья выдерживают снеговую нагрузку и становятся опасными. Лесная охрана регулярно патрулирует территории и оперативно реагирует на обращения жителей, которые помогают выявлять потенциально опасные участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.