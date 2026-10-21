В дошкольном отделении школы №2 в Истре установили игровое оборудование

Новые домики, песочницу, лодки, вертолет, игровое кафе и машины установили на территории дошкольного отделения №26 школы №2 в Истре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории дошкольного отделения №26 школы №2 в Истре появились новые уличные игровые элементы. Оборудование предназначено для разностороннего развития детей.

Домики и игровое кафе помогут воспитанникам развивать речь и коммуникативные навыки в сюжетно-ролевых играх. Занятия в песочнице направлены на сенсорное развитие, мелкую моторику и воображение.

Лодки, машины и вертолет предназначены для развития крупной моторики и координации, а также знакомства с правилами дорожной безопасности.

При выборе оборудования учли возрастные особенности воспитанников, требования безопасности и устойчивость конструкций к погодным условиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.