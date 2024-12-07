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В Домодедовской женской консультации прошла встреча с главой округа

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с медработниками Домодедовской больницы и представителями частных женских консультаций обсудили вопросы повышения рождаемости и репродуктивного здоровья населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По последним исследованиям, демография в России будет падать, в несколько раз вырос процент бесплодия. Это все вызовы, с которыми мы должны работать и доступными нам мерами менять ситуацию в лучшую сторону», — отметила Евгения Хрусталева.

Для повышения рождаемости в женской консультации Домодедово действует комплекс мер:

— консультирование пациенток медицинским психологом, в том числе при принятии решения об аборте ;

— за беременными женщинами закреплен персональный врач акушер-гинеколог;

— регулярно проводятся профилактические мероприятия;

— проводится еженедельный мониторинг количества вставших на учет по беременности и родивших;

— проводится диспансеризация пациенток репродуктивного возраста;

— работает Школа будущих мам.

В этом году в Домодедово на свет появились 1686 малышей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.