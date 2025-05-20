В Домодедовской школе открылся музей Великой Отечественной войны

Накануне международного дня музеев в школе № 12 городского округа Домодедово открыли музей, посвященный Великой Отечественной войне. Экспозиция стала данью памяти тем, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, и детям, пережившим годы войны. Торжественное событие стало важной вехой не только для школьников и педагогов, но и для всего ЖК «Домодедово Парк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы открываем наш, пока небольшой, школьный музей. В память о людях, оставивших свои жизни в Великую Отечественную войну, которые помогали в тылу, работали на полях. В память о детях, которые погибли в Великую Отечественную войну», — сказала директор школы Татьяна Бабынина на церемонии открытия.

Заместитель главы округа Юлия Терещенко предложила назвать экспозицию Музеем боевой славы и поблагодарила учеников за их активное участие в патриотических мероприятиях.

«Вы с честью и достоинством отстаиваете интересы городского округа не просто на уровне Московской области, но теперь, в будущем, и Российской Федерации. Мы вами очень гордимся», — подчеркнула Юлия Терещенко.

Почетным гостем события стала Анна Афанасьевна Кутдусова — жительница округа и представитель поколения детей войны.

«Ваш музей сегодня я посетила. Прекрасное заведение вы организовали. Молодцы! И чтобы каждый учащийся, переступив порог школы, побывал сначала в музее. Посмотрел, как наша страна боролась, сколько у нас героев», — поделилась Анна Афанасьевна.

Экспозицию формировали в течение всего учебного года. В сборе материалов участвовали школьники, педагоги и жители жилого коплекса.

«Прошло 80 лет. Найти настоящие вещи войны очень сложно. И, конечно, мы очень благодарны тем, кто случайно сохранил для нас эти вещи», — рассказала учитель истории Елена Шоркина.

Музей в школе №12 призван стать местом живой памяти, воспитания и уважения к истории страны — для нынешних учеников и будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.