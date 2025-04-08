В Домодедовской школе № 1 провели фестиваль особенных детей «Солнечный лучик»

В Домодедовской школе № 1 прошел фестиваль искусств «Солнечный лучик». В нем принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. В течение учебного года они готовились к этому долгожданному событию, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы много говорили о нашем фестивале, мы много рассказывали, но вот сегодня наконец-то настал тот день, когда учащиеся продемонстрируют то, чему они уже научились за некоторые годы. Мы готовимся к этому фестивалю с начала учебного года, и надеемся, что сегодня у нас все получится. Мы даже в этом не сомневаемся», — сказала директор филиала Домодедовской детской школы искусств «Дарования», преподаватель хореографических дисциплин для детей с ОВЗ Яна Рудь.

Фестиваль состоял из трех направлений: музыкальное, хореографическое и художественное искусство.

Пятиклассник Александр Клименко стремительно развивается во всех направлениях. Особенно ему нравится петь и танцевать, поэтому он выступал сразу в трех номерах. Также для гостей Саша сыграл на баяне.

Обучение в Детской школе искусств помогает не только раскрывать таланты детей с ограниченными возможностями здоровья, но и развивать их. А найти уникальность в каждом ученике помогают искренне любящие их педагоги. Они передают свое мастерство и радуются успехам своих учеников.

«С данной категорией детей занятия вообще очень интересные. Особенно радуют дети, которые пришли вообще на нуле. И вот третий год обучения они начинают что-то показывать. Это настолько приятно для педагога», — сказал преподаватель филиала Домодедовской детской школы искусств «Гармония» Сергей Радько.

А для ребенка каждое занятие — это еще один шаг к своей мечте.

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