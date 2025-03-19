В Домодедовской больнице работают стационары краткосрочного пребывания пациентов

В городском округе Домодедово в стационаре оказывается медпомощь взрослым и детям по направлениям: хирургия, офтальмология, кардиология, акушерство и гинекология и другим. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После лечения пациент остается в палате, где за его состоянием наблюдают специалисты в течение нескольких часов. При стабильном состоянии его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Это касается стационара № 2 (хирургическое и урологическое отделения) и стационара № 1 (гинекологическое и травматологическое отделения).

«Решение о кратковременной госпитализации пациента принимается руководством и заведующими отделений больницы в зависимости от диагноза и объема хирургических манипуляций. Речь идет об операциях, когда не требуется длительное пребывание в больнице», — заместитель главного врача по медицинской части, к. м. н. О. С. Лобанова.

Выписанные пациенты из стационаров короткого пребывания будут находиться под контролем врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.