В Домодедовской больнице открылась яркая выставка детских рисунков

В этой трогательной инициативе родители читают сказки детям, а те, в свою очередь, рисуют свои образы.



Заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко рассказал: «Домодедовская больница стремится создать творческое пространство в своих учреждениях. У нас проводятся разные выставки и экспозиции, чтобы вдохновить детей и их родителей».



На стенах педиатрического отделения можно увидеть яркие работы из детской школы искусств, расположенной неподалеку. Эти милые картины не только радуют посетителей, но и самих юных художников, которые радуются своим работам. Мальченко добавил: «Все-таки работы должны выставляться, это приятно. Главное — получить эмоцию».



В выставке принимают участие как старшие дети, так и совсем юные авторы, среди которых воспитанники детского сада «Золотая рыбка» и читатели библиотеки № 32. заведующая библиотекой Анна Фролова отметила: «Этот конкурс — замечательный инструмент возрождения семейного чтения, который позволяет родителям проводить время с детьми, обсуждая книги и иллюстрируя их».



Сказочные рисунки также служат средством терапии для маленьких пациентов, так как радость и хорошее настроение способствуют выздоровлению. По словам одной из матерей: «Очень приятно видеть такое детское творчество в поликлинике».



Юные художники получат дипломы победителей и подарки. Выставка продлится два месяца и будет обновляться, чтобы предоставить возможность другим детям показать свои работы. Мальченко добавил: «У нас всегда будет творческое пространство, и оно будет разным».



Надеемся, что эти яркие детские картины продолжат радовать всех, кто приходит за медицинской помощью, и позволят маленьким художникам почувствовать себя услышанными и замеченными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.