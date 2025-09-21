В Домодедовое на месте подвига Виктора Талалихина открыт бюст Герою Советского Союза

18 сентября в деревне Мансурово городского округа Домодедово открыт бюст Герою Советского Союза Виктору Талалихину, который полюбил свои подвиги. Именно в этом месте, в августе 1941 года, он совершил первый в истории войны ночной таран. На церемонии присутствовали жители и представители власти, которые пришли отдать дань памяти герою, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктор Талалихин родился 107 лет назад. Ему было всего 22 года, когда он, лишившись боеприпасов, направил свой самолет на врага. Этот подвиг не только стал символом мужества, но и спас жизни многих людей. Глава Домодедово Евгения Хрусталева отметила значение этого события: «Мы склоняем головы перед его памятью. В Домодедово есть улица и мемориалы, названные в его честь, а в музее хранится двигатель того самого И-16».

В этот день жители вспомнили о героизме Талалихина и его вкладе в победу, который остается вдохновляющим примером для будущих поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.