Работодателям Подмосковья предложили пройти опрос о занятости инвалидов

Работодателей Подмосковья приглашают принять участие в опросе о занятости граждан с инвалидностью до 29 мая 2026 года. Исследование проводит Аналитический центр при правительстве РФ для подготовки федерального отчета, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации собирает данные для подготовки отчета о тенденциях занятости граждан с инвалидностью в России. Исследование направлено на оценку текущей ситуации на рынке труда и эффективности действующих мер поддержки.

К участию приглашаются организации, которые получают меры государственной поддержки по трудоустройству граждан с инвалидностью, а также работодатели, заинтересованные в их найме. Опрос включает вопросы об организации рабочих мест, потребности в специальных средствах и других условиях, необходимых для развития инклюзивной занятости.

Пройти анкетирование можно до 29 мая 2026 года по ссылке: https://anketolog.ru/disabledpeople.

Кадровый центр Подмосковья рекомендует работодателям принять участие в исследовании, чтобы сформировать более точную картину занятости граждан с инвалидностью и определить дальнейшие направления поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, „Исток-Аудио“, — заявил Воробьев.