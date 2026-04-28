Китай пригрозил ЕС контрмерами из-за закона «Сделано в Европе»

Министерство коммерции Китая предупредило Евросоюз о возможных ответных шагах в случае ущерба китайским компаниям из-за закона «Сделано в Европе», сообщает «Царьград» со ссылкой на Xinhua («Синьхуа»).

Пекин заявил о готовности принять контрмеры, если новый европейский закон нанесет ущерб китайским предприятиям. Речь идет о законопроекте «Сделано в Европе», который предусматривает требования к компаниям, претендующим на государственное финансирование в стратегических секторах.

Документ обязывает организации соблюдать минимальную долю комплектующих, произведенных в странах Евросоюза. В Китае считают, что такие нормы создают барьеры для инвестиций и фактически ограничивают доступ иностранных компаний к европейскому рынку.

«Министерство коммерции Китая заявило… что закон Европейского союза о промышленном ускорении создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию», — сообщает Xinhua.

Пекин намерен внимательно следить за дальнейшим рассмотрением инициативы и готов к диалогу с Брюсселем. В случае игнорирования озабоченности китайской стороны власти пообещали принять меры для защиты законных прав и интересов предприятий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.