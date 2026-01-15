сегодня в 17:57

В Домодедово заливают каток в парке «Взлет» в микрорайоне Авиационный

В парке «Взлет» микрорайона Авиационный в Домодедово специалисты начали заливку катка для зимнего отдыха жителей и гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово продолжается подготовка зимних площадок для активного отдыха. В парке «Взлет» микрорайона Авиационный специалисты приступили к заливке катка, уделяя особое внимание качеству ледового покрытия, его прочности и безопасности.

Работы ведутся поэтапно с учетом погодных условий и соблюдением технологических норм. Для формирования устойчивого льда необходимы стабильные минусовые температуры. Приоритетом остается безопасный отдых для всех посетителей.

Каток в парке «Взлет» традиционно пользуется популярностью у жителей и гостей округа. Здесь проводят время семьями, катаются с друзьями и наслаждаются зимней атмосферой. О дате открытия катка сообщат дополнительно в социальных сетях городских парков.

В округе уже работают катки в парке «Елочки» и в Константиновском, подготовка других ледовых площадок продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.