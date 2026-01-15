В Домодедово заливают каток в парке «Взлет» в микрорайоне Авиационный
Фото - © Городские парки Домодедово
В парке «Взлет» микрорайона Авиационный в Домодедово специалисты начали заливку катка для зимнего отдыха жителей и гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Домодедово продолжается подготовка зимних площадок для активного отдыха. В парке «Взлет» микрорайона Авиационный специалисты приступили к заливке катка, уделяя особое внимание качеству ледового покрытия, его прочности и безопасности.
Работы ведутся поэтапно с учетом погодных условий и соблюдением технологических норм. Для формирования устойчивого льда необходимы стабильные минусовые температуры. Приоритетом остается безопасный отдых для всех посетителей.
Каток в парке «Взлет» традиционно пользуется популярностью у жителей и гостей округа. Здесь проводят время семьями, катаются с друзьями и наслаждаются зимней атмосферой. О дате открытия катка сообщат дополнительно в социальных сетях городских парков.
В округе уже работают катки в парке «Елочки» и в Константиновском, подготовка других ледовых площадок продолжается.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.