В Домодедово встретились в женами участников СВО

Временно исполняющая полномочия главы Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с героическими женщинами — женами наших военнослужащих, которые сейчас в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации городского округа.

Врип главы узнала какая нужна помощь и поддержка.

За время отсутствия мужей дома женщины объединились друг с другом: много общаются, поддерживают, у двух из них супруги даже служат в одной дивизии. Рассказали, что с мужьями созваниваются, на снабжение те не жалуются и успешно выполняются боевые задачи, в отпуске уже тоже были.

«В первую очередь на таких встречах интересуюсь, какая от нас нужна помощь. Зафиксировала все обращения, будем отрабатывать задачи», — сказала Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.