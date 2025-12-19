В Домодедове воспитанники детсада «Ветерок» вступили в движение «Юные Талалихинцы»

Основатель движения Юные Талалихинцы Юрий Проскурин поздравил воспитанников детского сада Ветерок с вступлением в ряды организации. Он подчеркнул важность сохранения памяти о Герое Советского Союза Викторе Талалихине.

Юрий Проскурин, руководитель музея боевой авиации имени Талалихина, отметил, что завершение года стало особенным благодаря приему новых членов в движение.

Детей с раннего возраста знакомят с историей героев, проводят презентации и экскурсии в музеи. Музыкальный руководитель Екатерина Пашкова рассказала, что дошкольники учатся мужеству и любви к Родине. Во время мероприятия дети услышали звуки авиации, узнали о подвиге Виктора Талалихина и исполнили песню о движении. С начала учебного года к Юным Талалихинцам присоединились более трех тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.