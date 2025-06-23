В Домодедово в сентябре установят памятник участникам СВО

В настоящее время ведется подготовка к установке. Уже залито бетонное основание, которое будет облицовано гранитом. Также запланировано благоустройство территории, чтобы создать достойное окружение для памятника.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с руководителем Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергеем Рябовым встретилась со скульпторами — Ириной Макаровой и Максимом Батаевым, которые осуществляют этот проект. На встрече обсудили этапы работ, а также детали оформления памятника, чтобы он отражал всю значимость и героизм участников специальной военной операции.

Сейчас скульпторы продолжают работать над созданием фигур. Все детали обмундирования выполняются в соответствии с точными копиями настоящих военных форм. В середине лета планируется формирование и отливка бронзовых элементов. Работа над памятником требует высокой квалификации и тщательной внимательности, так как это отражение уважения к подвигу и памяти солдат, защищавших Родину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.