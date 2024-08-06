В Домодедово установили специальные качели для детей-инвалидов

В домодедовском парке «Елочки» на детской площадке установили качели для малоподвижных групп населения. При поддержке множества общественных организаций и администрации парков городского округа Домодедово состоялось ее торжественное открытие.

Идея закупки качели и привлечения партнеров принадлежит основателю клуба «Чудных Волшебников» Татьяне Скибе-Клюевой. Она долгое время занимается общественной работой и помогает радовать детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Эти качели помогают детям с ограниченными возможностями двигаться и развиваться, предоставляя им возможность играть и получать удовольствие от активного времяпровождения. Установка таких качелей способствует инклюзивному подходу, учитывая потребности всех детей, вне зависимости от их физических возможностей», — поделилась Татьяна.

Клуб «Чудных Волшебников» на общественных началах поздравляет детей с праздниками, проводит развлекательные и обучающие мероприятия для семей, воспитывающих особенных детей.

«Даем мамам возможность выделить время для себя в салонах красоты, объединяем семьи для общения, обучаем мам удаленным профессиям, а также оказываем психологическую поддержку, стараемся делать среду города удобнее для наших подопечных, во всем этом нам помогают домодедовские предприниматели и администрация г. о. Домодедово», — отметила основатель клуба «Чудных Волшебников» Татьяна Скиба-Клюева.

На торжественном открытии качели для детей и родителей провели мастер-классы по изготовлению браслетов и плакатов, «волшебную ярмарку», аквагрим и концерт. Фото, видео, текст — Анастасия Сараева

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.