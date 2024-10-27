В Домодедове состоялся торжественный прием 80 юных жителей округа в ряды Юнармии

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы. В нем приняли участие представители военно-патриотических объединений Домодедово, обучающиеся кадетских классов, руководители образовательных комплексов, педагоги, ветераны, родители ребят и члены семей участников специальной военной операции.

Мероприятие состоялось в новом здании школы № 9 в микрорайоне Южный. До начала слета была открыта тематическая зона «СВОих не бросаем»: плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, плетение браслетов, написание писем солдатам в зону СВО.

Глава округа Евгения Хрусталева вручила благодарственные письма школьникам за особые успехи и достижение высоких результатов в военно-патриотических мероприятиях и личный вклад в развитие юнармейского движения.

На слете военно-патриотических объединений 80 юных жителей городского округа вступили в ряды «Юнармии». Это военно-патриотическое движение действует в Домодедово уже 8 лет, за это время клятву юнармейца дали более 1800 ребят.

«Патриотизм — очень важное чувство, это опора и стержень личности. Быть настоящим гражданином своей страны можно только будучи патриотом. Рада, что молодежь нашего городского округа разделяет это убеждение», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.