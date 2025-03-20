В Домодедово развернули триколор в честь Дня воссоединения Крыма

В Домодедово на центральной площади 30-летия Победы состоялась акция «Флаг Единства» в честь вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России, сообщили в пресс-службе округа.

Волонтёры Подмосковья, активисты «Молодой гвардии Единой России», «Волонтёры культуры», юнармейцы и жители домодедовского округа развернули огромный российский триколор.

Сегодня Крым продолжает развиваться как неотъемлемая часть России, сохраняя свою уникальную культуру и традиции, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.