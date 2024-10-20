В Домодедово провели большую встречу добровольческих движений

В Домодедово движение добровольчества объединяет большое количество жителей вне зависимости от возраста, статуса и рода деятельности. Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, заместителем председателя Мособлдумы Александром Наумовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым встретилась с семьями участников СВО и теми, для кого взаимопомощь стала частью жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Больше 50 тыс. человек входят в молодёжные добровольческие движения округа. Первоначально сплотившиеся во время пандемии, сейчас они преобразовались в мощное объединение с общими целями и задачами, которое оперативно откликается на вызовы времени. Так, в Курскую область было собрано и направлено 7,5 т гуманитарной помощи.

Система образования Домодедово нацелена на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И самое главное, что ребята сами с удовольствием становятся юными талалихинцами, кадетами и юнармейцами, выступают с инициативами по сохранению исторической правды.

«Спасибо за вклад, который вы ежедневно вносите в общее дело помощи ближнему. Мы не забываем прошлое, пишем страницы нашей истории и вместе делаем этот мир лучше», — сказала Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.