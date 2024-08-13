В Домодедове провели акцию «Собери ребенка в школу»

В этом году там организовали спонсорскую поддержку неравнодушных жителей муниципалитета. За счет спонсора были приобретены школьные ранцы, канцелярские товары.

«Эту акцию мы проводим уже четвертый год. В июле кидаем клич в социальных сетях и предлагаем помочь нашим землякам. Собираем необходимые вещи для школы или силами жителей, или спонсоров. У нас определены восемь семей, которым мы помогаем на постоянной основе. Это многодетные семьи, семьи у которых трудная жизненная ситуация», — рассказал заместитель председателя общественной палаты городского округа Домодедово Сергей Еприкян.

В этом году предложил свою помощь представитель коммерческой компании Азер Мамедов.

«Я участвовал и в прошлом году. В этом также не остался в стороне. Делаю это по зову души. Мне самому нравится делать людям добрые вещи. Я буду рад, если моя помощь пригодится маленьким жителям Домодедова. Пусть в этих портфелях и в этих тетрадях будут только пятерки», — рассказал Мамедов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.