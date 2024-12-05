В Домодедово прошла большая встреча-форум бизнес-сообщества округа и представителей администрации

В Домодедово на встрече в формате выездной администрации с участием городского прокурора и представителя министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области собрались бизнесмены, чтобы задать свои вопросы специалистам профильных служб и ведомств. Сначала обсудили развитие округа и роль в нем бизнеса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Малое и среднее предпринимательство охватывает практически все сферы экономики Домодедово. Задача муниципалитета — создавать благоприятный климат для того, чтобы число таких компаний с каждым годом росло.

«Малое и среднее предпринимательство охватывает практически все сферы экономики Домодедово. Задача муниципалитета — создавать благоприятный климат для того, чтобы число таких компаний с каждым годом росло», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Качество жизни домодедовцев обеспечивается в том числе за счет притока инвестиций. По итогам 2023 года городской округ занял шестое место среди муниципалитетов Подмосковья по объёму инвестиций, привлеченных в основной капитал. В планах — реализация ещё порядка 130 проектов. Это индустриальные парки, дата-центры, объекты социальной инфраструктуры и туризма.

На встрече представители бизнес-сообщества смогли узнать информацию о предоставляемых мерах поддержки, а также получить ответы на волнующие их вопросы.

«Надо сказать, администрация достаточно доступна сегодня. Нет каких-то специалистов, к которым невозможно попасть. Но вот так быстро встретиться со всеми, задать свои вопросы, очень важно. Здорово, что и сами предприниматели встречаются друг с другом, сверяют часы, что называется», — Александр Пашков, председатель совета торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.