В Домодедово продолжается ремонт дорог и обустройство остановок в деревнях

На очередном оперативном совещании в городском округе Домодедово под руководством председателя Совета депутатов округа Леонида Ковалевского были обсуждены важнейшие направления работы за прошедшую неделю. Особое внимание участники встречи уделили подготовке дорожной сети к зимнему периоду, модернизации систем освещения и открытию нового отделения реабилитации в местной больнице.

Начальник управления ЖКХ администрации Александр Назаров сообщил о выявленных случаях несанкционированного сброса мусора с помощью камер системы «Безопасный регион». Зафиксированы 14 инцидентов, что подразумевает возможные штрафы в размере 140 000 рублей.

Значительные дорожные работы также стали темой обсуждения. Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин сообщил о ремонте дорожного покрытия и обустройстве остановок в нескольких деревнях округа.

В рамках подготовки к зимнему сезону эксперт Иван Чернолихов отметил, что к снегопадам будет готово 16 единиц техники, а около 90% пескосоляной смеси уже запасено. Работы по очистке территорий от мусора и замене ограждений также продолжаются.

На итогах собрания акцент был сделан и на модернизации уличного освещения. Начальник управления строительства Валерий Трифонов сообщил о замене 896 из 948 светильников, а также о завершении работ на четырех объектах в рамках программы «Светлый город».

Кроме того, с 1 ноября в Домодедовской больнице начинает работать отделение для реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, что станет важным шагом в улучшении медицинских услуг округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.