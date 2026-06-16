Студент из Долгопрудного создал агроробота и взял бронзу

Студент «Физтех-колледжа» в Долгопрудном Владимир Ермаков разработал робота-поливальщика и завоевал бронзу Всероссийского чемпионата по профмастерству в компетенции «Агроботы». Об этом стало известно 14 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Третьекурсник работал над проектом с сентября прошлого года под руководством преподавателя Ксении Перовой. Для участия в чемпионате требовалось представить действующую модель, а также выполнить конкурсные задания по созданию картографической платформы и программированию.

Участники демонстрировали сборку и разборку агробота и навыки управления им. Жюри высоко оценило разработку долгопрудненца. Его робот успешно прошел маршрут и подтвердил эффективность при поливе небольших труднодоступных участков.

Владимир планирует доработать проект и расширить его возможности, чтобы сделать систему орошения сельхозугодий более гибкой и увеличить зону применения.

«Наша молодежь в очередной раз доказывает, что за ней — технический суверенитет Московской области и всей страны», — отметили в «Физтех-колледже».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.