В Дмитровском округе построят пожарное депо в Озерецком

Пожарное депо планируют построить в населенном пункте Озерецкое Дмитровского округа Подмосковья. Подготовку земельного участка и инженерной инфраструктуры завершат до сентября 2026 года, после чего муниципалитет направит заявку на включение объекта в областную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация Дмитровского муниципального округа реализует мероприятия по созданию пожарного депо в Озерецком. В конце 2025 года администрация и компания «Мега-Мечта» утвердили дорожную карту по подготовке земельного участка под будущий объект.

Согласно документу, застройщик передаст участок муниципалитету, а также выполнит устройство фундаментной плиты и инженерных коммуникаций. Завершить эти работы планируют до сентября 2026 года.

После подготовки площадки администрация направит ходатайство в правительство Московской области о включении строительства депо в государственную программу «Безопасность Подмосковья» на 2027–2028 годы.

Сейчас Озерецкое находится в зоне нормативного времени прибытия пожарно-спасательных подразделений. Населенный пункт обслуживает пожарно-спасательная часть №82 города Лобня. Новое депо позволит сократить время реагирования на происшествия и повысить уровень безопасности с учетом развития территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.