В Домодедово принимают новогодние ели на переработку до 8 февраля

Жители Домодедово могут сдать живые ели, сосны и пихты на переработку в специальные пункты до 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева призвала жителей не выбрасывать новогодние деревья на контейнерные площадки, а сдавать их на переработку. Такой подход помогает поддерживать порядок во дворах и позволяет использовать переработанные деревья в виде щепы для обустройства тропинок, мульчи для растений и кормовой добавки для животных на фермах.

Евгения Хрусталева подчеркнула, что ответственное отношение к утилизации елок способствует чистоте города и бережному отношению к природе. Сдать живые ели, сосны и пихты можно до 8 февраля в специальные пункты приема.

В Домодедово пункты приема работают по адресам: микрорайон Северный, ул. Ломоносова, 1 и 12к1; микрорайон Центральный, ул. Кирова, 5к1 и 17к1; микрорайон Западный, ул. Лунная, 1.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.