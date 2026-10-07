В Домодедово планируют открыть школу адаптивного картинга для ветеранов СВО

Школу адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции планируют создать в селе Ям городского округа Домодедово. Она будет работать на базе нового картинг-центра, который сейчас создает инвестор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В селе Ям городского округа Домодедово планируют открыть школу адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции. Базой станет новый современный картинг-центр, который создает инвестор.

Адаптивный картинг помогает физической и психологической реабилитации военнослужащих с тяжелыми ранениями. Специальные карты оснащены ручным управлением: газ и тормоз расположены на руле. Это позволяет людям с протезами и тем, кто передвигается на коляске, выходить на трассу и соревноваться наравне с другими участниками. Занятия также помогают восстановить уверенность в своих силах, вернуться к активному образу жизни и включиться в спортивную среду.

Первую в Московской области школу адаптивного картинга уже открыли в Подольске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В первых заездах участвовали 20 военнослужащих, проходящих реабилитацию. Подмосковье стало четвертым регионом России, где развивается это направление.

«Здесь прекрасная трасса, сильный тренерский состав. Руководство картинг-центра очень быстро отреагировало и поддержало эту инициативу», — отметил сенатор Александр Двойных.

По словам сенатора, аналогичный проект реабилитации участников СВО планируют запустить в Домодедово, где в течение ближайшего года откроется один из самых масштабных картинг-центров страны.

«Реализацию проекта в Домодедово сопровождаем на всех этапах. Школа адаптивного картинга расширит возможности для реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.