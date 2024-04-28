В Домодедово открылся первый музей спецоперации «Вечный ZoV»

В Домодедовской школе № 9 глава городского округа Михаил Ежокин вместе с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым, учениками и педагогами открыли музей, посвященный специальной военной операции, передает пресс-служба администрации городского округа.

Музей разделен на две части — прошлое и настоящее. В нем представлены экспонаты, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны.

В современной части музея посетители смогут познакомиться с нынешней жизнью наших солдат: чем они питаются, какая им приходит гуманитарная помощь, элементы снаряжения, фотографии и письма, макет блиндажа.

«Низкий поклон всем, кто помогал в создании этого уникального музея. Это кропотливый труд, благодаря которому никто и ничто не будет забыто. У школьников появилась возможность наглядно изучать историю прошлого и настоящего», — глава округа Михаил Ежокин.

В создании экспозиции музея принимали участие школьники, учителя, военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, а также многие неравнодушные жители.

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