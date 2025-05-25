В Домодедово открыли мотосезон

Экипированные, с флагами проехали мотоциклисты домодедовских мотоклубов по дорогам округа. Финальная точка первого в этом сезоне заезда у храма святителя Николая Чудотворца в селе Лямцино. Здесь их встретил настоятель церкви отец Александр, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.

Мотоциклисты верят — божье благословение поможет им без происшествий передвигаться по дорогам на своих железных конях, поэтому старались подойти ближе, когда отец Александр окроплял их святой водой.

Музей «Церковь и армия. Союз во имя жизни», который посетили после молебна мотоциклисты, находится на территории храма. Идею создать экспозицию настоятелю церкви порекомендовали ветераны локальных войн. Позже экспозиция разрослась и превратилась в настоящий музей. Участники мотопробега с интересом осмотрели её и написали о своих впечатлениях в книге отзывов. Также они посетили сам храм, услышали о его многовековой истории, в которой были и годы процветания, и годы забвения. А впереди лето. Каждый мотоциклист уже запланировал свои личные маршруты для путешествий. Главное, чтобы автомобилисты обращали внимание на этих юрких сотоварищей по дорожному пространству.

«Мотоциклисты на дороге — это не зло. Это люди, которые пересели с автомобилей на мотоциклы, чтобы освободить трафик, чтобы можно было легче проезжать. Хочу попросить водителей — смотрите в зеркала», — Михаил Кочуров президент домодедовского отделения мотоклуба «Ночные волки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.