В Домодедово определили шесть официальных мест для крещенских купаний 18–19 января

В ночь с 18 на 19 января в Домодедово организуют шесть официальных купелей для крещенских купаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово в ночь с 18 на 19 января пройдут традиционные крещенские купания. Для жителей и гостей подготовили шесть официальных мест для омовения в праздник Крещения Господня.

Купели оборудовали с учетом всех требований безопасности. Они будут работать с 22:00 18 января до 7:00 19 января.

Официальные места для купаний: микрорайон Белые Столбы, улица Геологов, дом 2, за детским садом № 15 — пруд Глубокий; село Битягово, дом 57 — река Рожайка; село Вельяминово — церковный пруд напротив храма; село Ям — река Пахра у Георгиевской часовни; деревня Лукино — пруд с ограждением; деревня Житнево — часовня с купелями.

Жителям рекомендуют выбирать только официально оборудованные места, соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью.

