В Домодедово одобрили проект гольф-клуба

С весны этого года ведутся земляные работы, изменение ландшафта для будущих гольф-полей.

«Одно из направлений работы на ближайшие годы — развитие туризма в городском округе. Для этого привлекаем на территорию инвесторов с соответствующими запросами и предложениями», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Инвестор построит комплексный туристический объект, который будет включать в себя зоны для занятий спортом, отдыха и оздоровления. По проекту в составе нового гольф-курорта планируются 24-х луночное гольф-поле, клубный дом, Академия гольфа, акватермальный комплекс, гостиница категории 5 звёзд с медицинско-оздоровительным центром, а также малоэтажные гостиничные корпуса.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 350 новых рабочих мест. Строительство гольф-клуба планируется завершить в третьем квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.