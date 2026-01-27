В Домодедово обсудили усиление поддержки участников СВО и их семей с сенатором

В Домодедово 26 января прошла рабочая встреча с участием сенатора Александра Двойных, посвященная мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общественной приемной Домодедово 26 января состоялась встреча, на которой обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В обсуждении приняли участие сенатор Российской Федерации Александр Двойных, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, глава округа Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский, а также представители общественных организаций и профильных структур.

Глава округа Евгения Хрусталева отметила важность адресной и своевременной поддержки семей бойцов. Ключевой темой стало развитие мер социальной поддержки, особенно с учетом задач на 2026 год. Александр Двойных подчеркнул необходимость анализа действующих механизмов и доработки законодательства для повышения эффективности помощи.

В ходе встречи рассмотрели успешные примеры образовательных и профессиональных программ для ветеранов, включая бесплатное обучение и последующее трудоустройство. Обсудили перспективы расширения таких инициатив на другие сферы.

Особое внимание уделили муниципальным мерам поддержки: бесплатным кружкам и секциям для детей, организации питания, отдыху в летних лагерях, а также тематическим выездным приемам для семей. Евгения Хрусталева сообщила, что большинство обращений связано с выплатами и социальной поддержкой, и по каждому из них оказывается помощь.

Также представили новые пилотные проекты по обучению, профориентации и трудоустройству участников СВО. Обсудили роль спорта и физической реабилитации в восстановлении бойцов. Представители спортивных учреждений рассказали о турнирах и мероприятиях для ветеранов, отметив их положительное влияние на адаптацию.

По итогам встречи определили направления дальнейшей работы для создания устойчивой системы поддержки участников СВО и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.