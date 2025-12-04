В Домодедово обсудили работу школы «Вертикаль» и подвоз детей на родительском собрании

В образовательном комплексе «Вертикаль» в Домодедово прошло открытое родительское собрание, на котором обсудили работу школы и организацию подвоза детей из Красного и соседних поселков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом здании школы комплекса «Вертикаль» в Домодедово состоялось открытое родительское собрание, приуроченное к 125-летию Барыбино. Глава округа Евгения Хрусталева напомнила, что проект реализовали по инициативе сенатора Александра Двойных, а строительство выполнила компания «Мособлстройтрест №11». Директор школы Марина Чабан рассказала родителям о новых возможностях учреждения и принципах организации учебного процесса.

Одной из главных тем стала организация подвоза школьников из деревни Красное и соседних поселков. Евгения Хрусталева отметила, что администрация взаимодействует с министерством транспорта Московской области и уже предприняла шаги для обеспечения удобного и безопасного подвоза детей.

После основной части родители смогли задать вопросы специалистам по вопросам логистики маршрутов и будущих проектов развития. Следующее собрание запланировано на 4 декабря в школе №9 микрорайона Южный. Подобные встречи способствуют открытому диалогу между семьями и образовательными учреждениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.