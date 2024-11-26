В Домодедове неравнодушные жители организовали поисковую операцию и спасли пса
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В Домодедове неравнодушные жители организовали поисковую операцию и спасли пса, который оказался в беде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Чикма — смесь волкодава и Кавказской овчарки, домашний пес из Домодедова, проскочил в приоткрытую калитку и исчез.
Волонтеры провернули настоящую поисковую операцию: осмотрели все окрестные лесополосы и подвалы, создали группу в социальных сетях. На четвертые сутки очевидцы сообщили о собаке, которая лежит возле железной дороги.
«Я его нашел вот на этом на самом месте, около железной дороги. Лежит, глаза стеклянные. Я его взял и понес на шее», — делится местный житель.
С помощью подручных средств Чикму дотащили до безопасного места, несколько дней собака пролежала у железной дороги после того, как ее сбил поезд.
Неравнодушные жители организовали финансовую поддержку. Собранных денег хватило на экстренную операцию — Чикме пришлось ампутировать переднюю лапу из-за перелома.
Сейчас собака находится под присмотром ветеринаров и быстро идет на поправку.