В Домодедово началась реконструкция спортивной площадки в микрорайоне Барыбино

В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово стартовала подготовка к реконструкции хоккейной площадки, которую планируют обновить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Барыбино приступили к проекту реконструкции хоккейной площадки, которую жители ждали давно. Работы ведутся в рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутата Мособлдумы Олега Жолобова.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с депутатом и жителями осмотрела территорию будущей площадки. Объект находится рядом с новой школой, что делает его важным для спортивного развития района.

Планируется полностью обновить основание и покрытие, установить современные хоккейные борта, организовать качественное освещение, а также добавить оборудование для футбола, баскетбола и волейбола. На площадке появится разметка для летних видов спорта и теплые раздевалки, чтобы заниматься спортом было комфортно круглый год.

Евгения Хрусталева выразила уверенность, что объект станет точкой притяжения для жителей и повысит безопасность занятий спортом.

Жители активно участвуют в проекте, а поддержка депутата ускоряет реализацию. Благодаря Олегу Жолобову в округе уже открыты семь современных спортивных площадок, и Барыбино станет следующей точкой роста. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.