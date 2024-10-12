В Домодедово до конца 2025 года построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

До конца 2025 года в микрорайоне Авиационный на улице Ильюшина городского округа Домодедово построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство идет за счет средств инвестора ООО «Стройкапитал», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Строительные работы начались весной, уже готов фундамент, строители возводят и монтируют металлоконструкции, системы отопления и водоснабжения.

ФОК включит в себя спортивные залы для занятий фитнесом, единоборствами, тренажерные залы, а также зоны отдыха. В комплексе будут построены два бассейна – взрослый 25-метровый с пятью дорожками и детский.

В спорткомплексе планируют проводить различные спортивные мероприятия и соревнования.

«Наш микрорайон стремительно развивается, у жителей рядом дом культуры «Авиатор», поликлиника, школа, детский сад, огромный парк «Взлёт», а теперь вот появится большой спортивный центр. Моим детям четыре и два года, как раз к моменту окончания строительства они подрастут и можно задуматься о тренировках. Я бы хотел отдать дочь на гимнастику, а сына в секцию плавания, отмечу удобное расположение – рядом с домом. Кстати, моя супруга скоро выйдет из декретного отпуска, возможно сможет найти для себя вакансию в этом центре, ранее она уже работала администратором, опыт есть», – поделился житель микрорайона Авиационный Иван Шилин.

На объекте трудятся 40 рабочих, три инженерно-технических сотрудника и три единицы спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.